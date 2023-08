Calciomercato Lazio, Lotito non ha finito: in arrivo un doppio colpo dalla Serie B. Il presidente non ha concluso le operazioni

Come informa il Corriere dello Sport il calciomercato Lazio ora si dedicherà alle

uscite, cercando di capire se ci sono margini per ulteriori ritocchi.

Contatti con il Perugia: è in arrivo, per la Primavera di Sanderra, Flavio Sulejmani, classe 2006, centravanti albanese. La società umbro punta a inserire Giuseppe Di Serio, attaccante classe 2001: la Lazio ci pensa, nel caso lo girerebbe in prestito.