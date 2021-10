Calciomercato Lazio, da Reina a Patric: Lotito congela tutti i rinnovi

Calciomercato Lazio, Lotito ha congelato i rinnovi di contratto: l’unico quasi certo della conferma è Pepe Reina

Non solo la sfuriata a Formello, ma anche provvedimenti seri in merito ai rinnovi di contratto. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, dopo aver versato regolarmente gli stipendi di giugno, luglio, agosto più i premi, Lotito ha deciso di congelare i discorsi relativi ai rinnovi di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Luiz Felipe, Marusic, Strakosha, Patric e Reina dunque potrebbero veder terminare il proprio rapporto con la Lazio a fine stagione se non dovessero arrivare segnali concreti. Tuttavia la situazione non è uguale per tutti. Reina infatti ha nel contratto una clausola di rinnovo automatico in caso di approdo almeno in Europa League. Per gli altri, con Luiz Felipe e Marusi avanti nei discorsi e con Patric ancora in bilico, sarà il campo a parlare: Lotito non vuole più concedere regali gratuiti ai suoi.