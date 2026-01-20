Calciomercato Lazio, Lotito apre alla cessione di Mandas al Bournemouth: tutti i dettagli dell’affare in uscita

Calciomercato Lazio, i biancocelesti stanno valutando l’offerta del Bournemouth per Mandas! Le cifre della trattativa

Christos Mandas, portiere greco della Lazio, è al centro di una trattativa di mercato che lo vede come obiettivo del Bournemouth, pronto a offrire un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo il suo passaggio in estate dal Creta alla Lazio, Mandas ha avuto l’opportunità di mettersi in luce in Serie A e nelle competizioni europee, soprattutto dopo l’infortunio di Ivan Provedel, che gli ha permesso di giocare con maggiore continuità nella seconda parte della stagione.

Nonostante il suo ruolo da secondo portiere, Mandas ha dimostrato di avere grande reattività e abilità nel parare i rigori, qualità che hanno suscitato l’interesse di numerosi club, tra cui il Bournemouth, che lo avrebbe scelto come uno degli obiettivi principali. L’offerta inglese prevede un prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe soddisfare entrambe le parti, con il Bournemouth pronto a investire sul giovane portiere greco, ma con un’opzione di acquisto legata alle sue prestazioni future.

La trattativa, come riportato da SkySpoort, che si è intensificata nelle ultime settimane, potrebbe portare a una cessione temporanea, con Mandas pronto a continuare la sua carriera in Premier League, dove avrebbe maggiori opportunità di giocare con continuità. Il club biancoceleste, dal canto suo, potrebbe monetizzare un giocatore che ha contribuito in modo significativo, seppur in un ruolo di riserva, alla crescita della squadra nelle ultime stagioni.

Sebbene nulla sia ancora ufficiale, le parti sembrano orientate a chiudere l’accordo, e le prossime settimane potrebbero portare sviluppi importanti. La Lazio sta valutando attentamente la proposta del Bournemouth, e l’esito positivo delle trattative potrebbe aprire nuove opportunità per Mandas, sia in termini di esperienza che di visibilità internazionale.

