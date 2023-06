Calciomercato Lazio, Lotito: «Berardi? È un obiettivo vostro, non mio» Le parole del presidente biancoceleste

Intercettato da alcuni cronisti presenti dopo una seduta in Senato, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha voluto rispondere ad una domanda legata al possibile acquisto di Domenico Berardi.

Ecco le parole raccolte da TMW.

LE PAROLE- Berardi? È un obiettivo che ti sei posto te, non che mi sono posto io. Il mio è quello di rinforzare la squadra. Le scelte vengono fatte di concerto con l’allenatore e con il direttore per trovare la soluzione migliore per rendere più forte la squadra. Non sono i nomi, sono le soluzioni tecniche che devono essere trovate. E le soluzioni tecniche prescindono dai nomi