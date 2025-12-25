Calciomercato Lazio, si prepara l’assalto a Loftus‑Cheek: Tare e Allegri alzano un muro difficilissimo da superare

Calciomercato Lazio, si punta forte su Loftus‑Cheek: il Milan non arretra e Tare con Allegri costruiscono un muro invalicabile

Il calciomercato invernale si prepara a infiammarsi con un asse sempre più caldo tra Roma e Milano. La Lazio ha infatti rotto gli indugi annunciando di poter operare senza limiti di spesa nella prossima finestra di gennaio, una mossa che rafforza la posizione del club biancoceleste e rappresenta una sfida diretta al Milan, già attivo sul fronte delle trattative.

Il piano di Sarri: Loftus‑Cheek è il primo obiettivo La nuova disponibilità economica della Lazio ha un bersaglio preciso. Maurizio Sarri ha individuato in Ruben Loftus‑Cheek il rinforzo ideale per la sua mediana: un centrocampista completo, potente e tecnico, capace di dare fisicità, inserimenti e qualità al gioco. Il tecnico biancoceleste considera l’inglese il profilo perfetto per elevare il livello del reparto e dare nuova linfa al suo sistema di gioco.

Il muro del Milan: Tare e Allegri blindano il centrocampista Portare via Loftus‑Cheek al Milan, però, appare un’impresa quasi proibitiva. Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare ha già fatto sapere che la rosa non verrà toccata senza garanzie di altissimo livello. Una posizione condivisa e rafforzata da Massimiliano Allegri, che considera l’ex Chelsea un perno imprescindibile del suo progetto tecnico. Sotto la sua guida, il centrocampista ha ritrovato continuità e centralità, diventando sia schermo davanti alla difesa sia arma d’inserimento per rompere le linee avversarie. Cederlo a stagione in corso significherebbe indebolire in modo pesante le ambizioni del Diavolo.

Una trattativa tutta in salita Nonostante la forza economica ritrovata dalla Lazio, il Milan non sembra intenzionato a sedersi al tavolo senza un’offerta davvero fuori scala. I tifosi rossoneri restano in attesa, consapevoli che il club ascolterà solo proposte irrinunciabili. Per ora, però, la sensazione è che Loftus‑Cheek resti blindato: il muro eretto da Tare e Allegri appare solido e difficilmente scalfibile.

