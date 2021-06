Calciomercato Lazio, si lavora per Loftus-Cheek: la situazione

Ancora aggiornamenti sul calciomercato della Lazio: i biancocelesti, infatti, stanno lavorando per portare a Roma Ruben Loftus-Cheek

Sempre al lavoro la Lazio, che in questi giorni sta organizzando la strategia per il calciomercato. Diversi nomi nel mirino del ds Tare, che sta anche prendendo nota delle richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri. In particolare, l’allenatore toscano avrebbe richiesto l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek, giovane centrocampista inglese.

Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società starebbe lavorando con il Chelsea per il prestito con diritto di riscatto. L’ingaggio, intorno ai 3,6 milioni di euro, è un ostacolo non indifferente: tuttavia, i biancocelesti sarebbero disposti a pagarne gran parte per assicurarsi Loftus-Cheek, uno dei pupilli di Sarri ai tempi dei Blues.