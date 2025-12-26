Calciomercato Lazio, il Milan detta le condizioni per l’addio di Loftus-Cheek! Biancocelesti avvisati

Calciomercato Lazio, il Milan fissa i paletti per l’addio di Loftus‑Cheek: i biancocelesti sanno cosa serve per portarlo a Roma

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek è diventato uno dei dossier più caldi del mercato rossonero in vista del 2026. Pur godendo della stima di Massimiliano Allegri, che ne apprezza fisicità e duttilità, il Milan non lo considera un intoccabile. La sua eventuale partenza, però, dipenderà da una serie di condizioni economiche e tecniche ben precise.

Le condizioni del Milan e il ruolo della Lazio

Come riportato da TMW, la dirigenza di Via Aldo Rossi non intende cedere il centrocampista a cifre inferiori al suo valore. Due i paletti fissati dal club:

un’offerta economicamente rilevante , capace di generare una plusvalenza o un margine utile per finanziare nuovi acquisti;

, capace di generare una plusvalenza o un margine utile per finanziare nuovi acquisti; un sostituto già individuato e bloccato, requisito indispensabile per autorizzare l’addio.

Sul giocatore resta forte l’interesse della Lazio. Maurizio Sarri lo considera il profilo ideale per guidare il suo centrocampo e i biancocelesti potrebbero tentare l’affondo finanziando l’operazione con le cessioni di Nuno Tavares e Castellanos, entrambi richiesti all’estero.

Le piste estere e la volontà del giocatore

Loftus-Cheek non attira solo club italiani. Dalla Premier League sono arrivate manifestazioni d’interesse da West Ham e Aston Villa, incuriositi dalla possibilità di riportarlo in Inghilterra. In Turchia, invece, il Besiktas osserva da vicino la situazione ed è pronto a mettere sul piatto un ingaggio importante.

A fare la differenza, però, sarà la volontà del giocatore. L’inglese prenderà in considerazione un trasferimento solo se gli verrà garantito un ruolo da titolare fisso, condizione che al Milan non è riuscito a mantenere con continuità. Il suo futuro, dunque, resta aperto e strettamente legato alle dinamiche del mercato dei prossimi mesi.

