Calciomercato
Calciomercato Lazio, il Milan detta le condizioni per l’addio di Loftus-Cheek! Biancocelesti avvisati
Calciomercato Lazio, il Milan fissa i paletti per l’addio di Loftus‑Cheek: i biancocelesti sanno cosa serve per portarlo a Roma
Il futuro di Ruben Loftus-Cheek è diventato uno dei dossier più caldi del mercato rossonero in vista del 2026. Pur godendo della stima di Massimiliano Allegri, che ne apprezza fisicità e duttilità, il Milan non lo considera un intoccabile. La sua eventuale partenza, però, dipenderà da una serie di condizioni economiche e tecniche ben precise.
Le condizioni del Milan e il ruolo della Lazio
Come riportato da TMW, la dirigenza di Via Aldo Rossi non intende cedere il centrocampista a cifre inferiori al suo valore. Due i paletti fissati dal club:
- un’offerta economicamente rilevante, capace di generare una plusvalenza o un margine utile per finanziare nuovi acquisti;
- un sostituto già individuato e bloccato, requisito indispensabile per autorizzare l’addio.
Sul giocatore resta forte l’interesse della Lazio. Maurizio Sarri lo considera il profilo ideale per guidare il suo centrocampo e i biancocelesti potrebbero tentare l’affondo finanziando l’operazione con le cessioni di Nuno Tavares e Castellanos, entrambi richiesti all’estero.
Le piste estere e la volontà del giocatore
Loftus-Cheek non attira solo club italiani. Dalla Premier League sono arrivate manifestazioni d’interesse da West Ham e Aston Villa, incuriositi dalla possibilità di riportarlo in Inghilterra. In Turchia, invece, il Besiktas osserva da vicino la situazione ed è pronto a mettere sul piatto un ingaggio importante.
A fare la differenza, però, sarà la volontà del giocatore. L’inglese prenderà in considerazione un trasferimento solo se gli verrà garantito un ruolo da titolare fisso, condizione che al Milan non è riuscito a mantenere con continuità. Il suo futuro, dunque, resta aperto e strettamente legato alle dinamiche del mercato dei prossimi mesi.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Lutto nel calcio francese: scomparso a 72 anni Jean‑Louis Gasset, ex Marsiglia e Montpellier
Addio a Jean‑Louis Gasset: il calcio francese piange l’ex allenatore di Marsiglia e Montpellier Un velo di profonda tristezza avvolge...
Udinese Lazio, biancocelesti al lavoro per la sfida contro i bianconeri: ecco tutti gli aggiornamenti da Formello
Udinese Lazio, biancocelesti al lavoro verso la sfida di Serie A: ecco tutte le novità emerse da Formello, i dettagli...
Lazio, ricordi Raul Moro? Avventura all’Ajax già al capolinea: possibile ritorno in Spagna
Lazio, te lo ricordi Raul Moro? L’esperienza all’Ajax può già finire: si riapre la pista spagnola. Le ultimissime notizie L’avventura...