Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo Insigne può lasciare il Toronto: su di lui gli occhi della Premier

Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo biancoceleste potrebbe lasciare il Toronto e su di lui ci sarebbero gli occhi della Premier League

Il calciomercato della Lazio non si concentra solo sugli acquisti e le cessioni, ma anche sui trasferimenti di coloro che sono stati accostati al club biancoceleste. Ne è un caso Insigne, il quale è stato accostato alla società capitolina e secondo TMW potrebbe lasciare il Toronto squadra dove milita attualmente. Il sito web spiega che il Nottingham Forest, che avrebbe presentato un’offerta ufficiale alla società di MLS per cedere l’esterno in prestito con diritto di riscatto