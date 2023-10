Calciomercato Lazio, l’ex biancoceleste è pronto ad affrontare una nuova avventura visto che ha firmato per la Cremonese.

Il calciomercato non si ferma mai nonostante la sessione estiva sia terminata da due mesi. Secondo quanto riporta TMW Tuia ha firmato per un nuov club che milita in serie B, l’ex Lazio con cui ha militato nelle giovanili dal 200 al 2009, infatti si legherà con la Cremonese