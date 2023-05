Calciomercato Lazio, le parole di Frattesi: «Futuro? Mi piacerebbe...»

Il centrocampista del Sassuolo, obiettivo di mercato biancoceleste, ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro

Seguito da tempo dalla Lazio, Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dei neroverdi contro l’Inter. Il centrocampista ha parlato anche dei suoi piani per il futuro.

LE PAROLE– A livello personale, devo ancora migliorare tecnicamente e nelle scelte quando arrivo in zona gol. Psicologicamente non è stato facile lavorare in questa settimana, a fine stagione ci sta essere stanchi, ma ringrazio mister Dionisi per essermi stato vicino. Il mio carattere può essere la mia forza e la mia debolezza: cerco sempre la perfezione, quindi sono perennemente insoddisfatto. Via dall’Italia? La Premier League è un campionato che mi affascina e un giorno mi piacerebbe provare quell’esperienza, anche per vedere come si lavora lì.