Calciomercato Lazio, Lazzari e Marusic intoccabili: ma Sarri chiede alternative

Calciomercato Lazio, i titolari per le corsie laterali dei biancocelesti sono l’ex Spal e Marusic ma il comandante chiede rinforzi

Ancora poche settimane e prenderà il via la sessione invernale di calciomercato e la Lazio non vuole farsi cogliere impreparata. Per quanto riguarda le corsie laterali, i titolari scelti da Sarri e di conseguenza intoccabili sono Marusic e Lazzari.

Il comandante però chiede alla società alternative, magari da prendere in prestito e valutarli per decidere se riscattarli oppure no, e i nomi che circolano sono quelli di Pellegrini e Parisi. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport