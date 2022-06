Calciomercato Lazio, l’Atalanta mette gli occhi su Lazzari

L’Atalanta avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari. Gli orobici sarebbero infatti alla ricerca di un giocatore per la fascia destra

Dopo un inizio difficile, Manuel Lazzari ha conquistato la fiducia di Maurizio Sarri, trovando spazio e continuità. Le sue prestazioni gli hanno consentito di ritrovare la Nazionale, ma anche di attirare l’attenzione di alcuni club.

Tra questi, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’Atalanta, alla ricerca di un giocatore per la fascia destra. In realtà non sarebbe una novità, visto che già a gennaio gli orobici avevano pensato all’ex Spal. Al momento non si registrerebbero passi concreti, ma non resta che attendere cosa accadrà. Difficilmente però la Lazio si priverà di un giocatore così importante.