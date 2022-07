Calciomercato Lazio, l’Atalanta ha preso una decisione su Carnesecchi: le ultime

Calciomercato Lazio: l’Atalanta avrebbe preso una decisione importante sull’ormai ex obiettivo dei biancocelesti Carnesecchi

Prima dell’arrivo di Luis Maximiano, il portiere in cima alla lista delle preferenze della Lazio era Marco Carnesecchi. L’Atalanta, però, è rimasta ferma sulla sua richiesta da 18 milioni, rimandando al mittente l’offerta di Lotito da 12 milioni più 3 di bonus.

Ora l’ex Cremonese reclama quello spazio che in nerazzurro non potrà avere vista la presenza di Juan Musso. E allora, come riportato dall’Eco di Bergamo, la Dea starebbe cercando un club a cui cedere Carnesecchi in prestito.