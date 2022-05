Calciomercato Lazio, Sarri dice no ad un attaccante: il retroscena

Calciomercato Lazio, mister Sarri ha detto a Lasagna. Il giocatore era stato proposto da Lotito, nell’ultimo incontro

La Lazio cerca il suo vice Immobile. Se il nome di Caputo sebra quello più forte, non sono esclusi colpi di scena dell’ultimo minuto. Come rivelato sulle colonne de Il Messaggero, nell’ultimo incontro di giovedì, Lotito avrebbe proposto Lasagna a Sarri per il quale aveva già sondato il terreno.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il tecnico avrebbe rifiutato l’dea del presidente.