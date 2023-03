Calciomercato Lazio: l’annuncio di Acerbi sul suo futuro

Acerbi, il difensore dell’Inter ai microfoni di Dazn parla del suo futuro con i nerazzurri visto che attualmente è in prestito

FUTURO – La speranza è quella di rimanere all’Inter, la speranza c’è. Non so niente, non mi interessa nulla. Sono due mesi importanti, cerco di fare solo il mio meglio e qello che succederà succederà. Non sapevo cosa sarebbe successo il 31 agosto. Mi trovo benissimo all’Inter, non dipende da me. Sicuramente non farò fino ad agosto, se dipendesse da me rimarrei qui senza nessun problema. Non voglio mettere fretta e la dirigenza lo sa