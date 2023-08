Calciomercato Lazio, l’affronto di Vagnati a Lotito: «Ci prendono per il c..o da venti giorni» Le parole del direttore generale

Intervistato dai microfoni di Tag.24, il direttore generale del Torino, Davide Vagnati, ha voluto parlare della trattativa di mercato con la Lazio per Samuele Ricci.

LE PAROLE- Non ce la faccio più, sono venti giorni che non sento più la Lazio, ma niente, zero. Guardi, la dico meglio, così forse mi capisce, sono venti giorni che la Lazio su Ricci prende per il culo tutti, va bene così? Non c’è molto da dire, e mi sono stancato perché non si capisce questa roba: mi stanno chiamando in quindici e la gente mi chiede ma come è possibile? C’è o non c’è una trattativa? E io a tutti dico: venti giorni fa mi aveva chiamato la Lazio, e venti giorni nel mercato sono come tre mesi. E a chi dice che possono sentirsi Lotito e Cairo, rispondo anche su questo che non si sentono da quei famosi venti giorni, basta e fine. Mi auguro di essere stato chiaro una volta per tutte, oppure no? Il ragazzo resta con noi