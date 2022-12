Calciomercato Lazio, la Salernitana piomba su Akpa Akrpo: le ultime

Calciomercato Lazio, incontro Tare-De Sanctis in Turchia: il DS della Salernitana ha chiesto informazione per Akpa Akpro

Oltre alla Lazio, anche la Salernitana ha optato per la Turchia come sede del proprio ritiro invernale. Come riportato da TuttoSalernitana, nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Tare e De Sanctis, DS dei campani.

Argomento delle discussioni è stato Akpa Akpro. Il centrocampista della Lazio è attualmente in prestito all’Empoli con i toscani che non hanno intenzione di privarsene a gennaio. Tuttavia a fine stagione il ragazzo rientrerà a Formello e vista la scarsa considerazione di Sarri nei suoi confronti un ritorno alla Salernitana, club nel quale ha militato tra il 2018 e il 2020, potrebbe essere l’ideale.