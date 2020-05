Calciomercato Lazio, rimane vivo l’interesse per Kumbulla del Verona

Calciomercato Lazio, Kumbulla è uno dei calciatori che da tempo il ds Tare sta seguendo per rinforzare la rosa biancoceleste

In attesa di scoprire se il campionato di calcio verrà portato a termine la Lazio lavora già alla prossima stagione. L’idea della società è quella di rinforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi mantenendo intanto il gruppo di oggi con alcune aggiunte.

Tra i tanti giocatori analizzati un interesse particolare è quello per Marash Kumbulla del Verona. Come riporta Il Messaggero a concorrenza sul giocare è tanta, Napoli e Lione su tutte, e non sarà quindi un’operazione semplice visto anche il costo del cartellino che si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.