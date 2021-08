Calciomercato Lazio: non solo Kostic, si segue Zaccagni

Con l’addio di Correa, la Lazio cerca alternative sul mercato. Il primo nome è quello di Kostic ma non sono escluse sorprese come Zaccagni

L’addio di Correa è in via di perfezionamento, e ora Sarri aspetta un rinforzo in attacco. Kostic resta un’ipotesi, ma secondo il Corriere dello Sport, non sono escluse sorprese. Ieri è infatti emersa la candidatura di Mattia Zaccagni: il centrocampista non ha ancora rinnovato il contratto con il Verona, potrebbe costare non più di 10-15 milioni, e l’operazione potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra Lotito e Setti.