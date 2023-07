Calciomercato Lazio, Kerkez: il terzino salta l’amichevole con l’AZ- il motivo

Calciomercato Lazio, il terzino ungherese ha saltato l’amichevole di oggi degli olandesi con il Lech Poznan: il motivo

Il calciomercato della Lazio è in fase di evoluzione, con i biancocelesti che vogliono rinforzare la rosa in vista della stagione appena iniziata. Secondo quanto riportano i quotidiani olandesi, Kerkez che piace molto al club biancoceleste come ruolo di terzino, ha saltato quest’oggi l’amichevole con l’AZ Alkmaar.

La motivazione è di natura fisica, con il tecnico Jansen che vuole evitare che il suo calciatore si possa infortunare