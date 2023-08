Calciomercato Lazio, Kamada vicino alla Serie A già qualche anno fa: ecco perché è saltata. Il giocatore spiega cosa è successo

Kamada ha già trovato l’accordo con la Lazio e la firma definitiva sul nuovo contratto è attesa per la giornata di oggi. Ma il giocatore fu vicino alla Serie A già qualche anno fa. Nel 2019, infatti, fu a un passo dal Genoa che aveva provato in tutti i modi a portarlo in Italia.

La suggestione era tornata di moda anche qualche giorno fa, ma l’ostacolo ingaggio non ha fatto decollare l’operazione. Quattro anni fa Kamada poteva firmare con il Genoa, ma la trattativa non andò in porto. A spiegare il motivo fu proprio Kamada ai microfoni della Bild:

KAMADA– «E’ arrivata un’offerta concreta da parte del Genoa e avevo anche avuto dei colloqui con loro: pensavo che sarei andato lì. Dopo aver parlato con il tecnico Hutter, però, tutto mi è stato chiaro: sarei rimasto all’Eintracht Francoforte».