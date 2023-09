Calciomercato Lazio: la Juventus piomba su Zaccagni ancora senza rinnovo. L’esterno di Sarri nel mirino dei bianconero

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport la Juventus sta pensando anche a Mattia Zaccagni per potenziare il proprio attacco in alternativa a Berardi .

Il contratto in scadenza nel 2025 con la Lazio ha ingolosito Giuntoli che ora potrebbe tentare l’affondo per l’esterno di Sarri ancora senza rinnovo.