Calciomercato Lazio, Juve in pressing su Bonucci: c’è questo rischio

Calciomercato Lazio, la Juve in pressing su Leonardo Bonucci: il club vuole liberarsi del difensore e spera nella Lazio

Secondo Tuttosport è la Lazio l’ultima pista percorribile per Leonardo Bonucci, che ha lasciato decadere l’opzione Union Berlino. I biancocelesti devono prima però provvedere all’uscita di uno tra Gila e Patric. Nel frattempo Lucci, agente dell’ex capitano bianconero, è partito per Roma per provare a dare l’ultima accelerata. Bonucci in ogni caso dovrebbe, eventualmente, risolvere il proprio contratto con la Juventus entro domani per poter comunque poi accordarsi in un secondo momento con un’altra squadra da svincolato. Qui La Stampa riferisce di un possibile incentivo di 2 milioni da parte del club bianconero.

Perciò tutto passa, inesorabilmente, dal club bianconero. E il rischio che Bonucci possa rimanere a Torino da elemento in esubero, pesando sui conti juventini, è alto. La Lazio sembra l’ipotesi più concreta e anche la soluzione più gradita a Leo: rimangono sullo sfondo Roma e Genoa, pronti a un inserimento last minute qualora dovessero maturare le condizioni ideali, tecniche ed economiche. Altre possibilità sono al momento archiviabili alla voce… “voci” da botti finali di mercato. Di sicuro c’è la volontà di Bonucci di evitare l’Arabia, ora come ora: nel caso dovesse cambiare idea sui petrodollari, allora la data di scadenza di cui tenere conto sarebbe quella del 7 settembre.