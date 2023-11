Calciomercato Lazio, annuncio a sorpresa: possibile ritorno di fiamma per il centrocampista

Si accende il calciomercato della Lazio, arriva l’annuncio a sorpresa di una vecchia fiamma che interessa i biancocelesti

Si infiamma, quasi improvvisamente, il calciomercato della Lazio. A far sognare i tifosi biancocelesti questa volta ci ha pensato direttamente Jorginho, che in conferenza stampa con la Nazionale Italiana ha confessato di sognare un ritorno nel Bel Paese. La scorsa estate (e non solo) il centrocampista era stato accostato al club di Lotito, e se non bastasse il classe ’91 ha detto anche la sua sulle emozioni provate nel giocare all’Olimpico (prossimo palcoscenico degli azzurri).

IL COMMENTO – «Sono molto in dubbio, vorrei tornare ma non so quale può essere il momento giusto. Voglio tornare sì, ma non so quando, sento di avere ancora cose da fare all’Arsenal. Per me è sempre bello giocare all’Olimpico, speriamo sarà pieno e non vedo l’ora, non ho nessun blocco, zero».