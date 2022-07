Jony vuole lo Sporting Gijon: a lavoro per trovare una soluzione

Calciomercato Lazio: Jony vuole tornare allo Sporting Gijon e sta cercando una soluzione per liberarsi dai biancocelesti

Jony è uno dei calciatori sulla lista dei partenti della Lazio, rientrato alla corte di Sarri dopo l’esperienza in prestito allo Sporting Gijon. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva RTPA, il club spagnolo sarebbe sicuro che alla fine l’affare si farà.

Jony starebbe lavorando con la Lazio alla ricerca di una soluzione per andar via, come ad esempio quella di svincolarsi prima della scadenza del suo contratto.