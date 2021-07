Calciomercato Lazio, il nome nuovo per la fascia è Januzaj

Nome nuovo per il calciomercato della Lazio: si tratta di Adnan Januzaj. Le ultime sulla possibile trattativa

La Lazio è alla ricerca di un esterno offensivo, fondamentale per il gioco di Maurizio Sarri, basato sul 4-3-3. Una nuova pista sembrerebbe essere quella che potrebbe ad Adnan Januzaj.

Secondo Il Corriere dello Sport, il belga della Real Sociedad sarebbe finito tra i nomi sul taccuino di Tare. Si tratta di un classe ’95 in grado di coprire entrambe le fasce e di giocare all’occorrenza anche sulla trequarti. Il suo contratto è in scadenza tra dodici mesi ed è per questo che sarebbe nata l’ipotesi di un incontro tra Raiola e Lotito per valutare la situazione. Il suo talento non è mai definitivamente esploso, ma l’idea potrebbe stuzzicare e non poco dalle parti di Formello.