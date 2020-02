Calciomercato Lazio, ipotesi rescissione per Wanyama del Tottenham

Calciomercato Lazio, trovato un accordo tra Wanyama e Tottenham: c’è l’ipotesi rescissione per France Football

Le porte del calciomercato si sono chiuse ieri, 31 gennaio, alle ore 20 ma alcune trattative sono ancora aperte. Secondo France Football infatti ci sarebbe l’intesa fra Victor Wanyama e il Tottenham per la rescissione del contratto. Vicino alla partenza per tutta la sessione invernale, il keniano alla fine non si è più mosso. Su di lui molti club tra cui la Lazio, la Fiorentina, l’Amiens, il Rennes e l’Aston Villa. Il contratto del centrocampista scade nel 2021 e dipende tutto dalla volontà del club. La Lazio aspetterà se ci sarà qualificazione Champions.