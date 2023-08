Calciomercato Lazio, non tramonta Mario Rui: ipotesi a sorpresa

Calciomercato Lazio, Mario Rui prima alternativa a Luca Pellegrini: senza rinnovo con il Napoli il terzino chiederebbe la cessione

Mario Rui è un’idea che non tramonta nel calciomercato Lazio. Il portoghese è la prima alternativa a Luca Pellegrini.

Secondo Sportitalia, nelle prossime 48 ore ci sarà un incontro tra l’entourage di Mario Rui e il Napoli per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. In caso di fumata nera l’ex Roma potrebbe chiedere la cessione proprio alla Lazio.