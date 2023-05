Calciomercato Lazio, colpo da 20 milioni dalla Turchia? C’è un ritorno di fiamma

Calciomercato Lazio, dalla Turchia rilanciano il nome di Gedson Fernandes per il centrocampo della prossima stagione

Il rafforzamento del centrocampo sarà uno dei temi aperti del prossimo calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, che cita fonti turche, il nome di Gedson Fernandes sarebbe tornato di moda in casa biancoceleste.

Il centrocampista del Besiktas era già stato accostato alla Lazio in passato e ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che tiene conto del diritto al 50% sulla rivendita in favore della sua ex squadra, il Benfica. Un’offerta ufficiale non è stata ancora presentata ma presto i biancocelesti potrebbero entrare in azione.