Calciomercato Lazio, intrigo Milik: la posizione della Juve. La società capitolina è pronta ad approfittare di eventuali intoppi nelle contrattazioni

Come riporta Tuttosport l’opzione d’acquisto di Milik dal Marsiglia scadrà domani, e con ogni probabilità non verrà esercitata dalla Juve.

Il club bianconero sta infatti trattando con l’OM per avere il polacco in rosa anche nella prossima stagione. La trattativa verte su due opzioni, uno sconto sulla cifra da versare al club francese, oppure un nuovo prestito annuale. Milik piace molto anche alla Lazio e a Sarri, pronta ad approfittare di eventuali intoppi nelle contrattazioni: per questo motivo la Juve tiene accesi i fati su Morata, che tornerebbe volentieri a Torino.