Calciomercato
Calciomercato Lazio, l'Atalanta accelera per Dele‑Bashiru: il punto della situazione
Calciomercato Lazio, intreccio con l’Atalanta: i bergamaschi si muovono per Dele‑Bashiru. Il punto sulla trattativa
Asse caldo tra Lazio e Atalanta in vista del mercato di gennaio. I biancocelesti stanno valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo e, nelle ultime ore, i nomi di Brescianini e Samardzic sono entrati con decisione nel radar del club capitolino. La strategia, però, resta chiara: ogni eventuale acquisto dovrà essere accompagnato da un’uscita, salvo sorprese.
In questo intreccio si inserisce l’interesse dell’Atalanta per Dele‑Bashiru, come riportato da Tuttosport. Il centrocampista nigeriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, è un profilo che piace da tempo al direttore sportivo D’Amico, che sta effettuando nuove valutazioni sul giocatore e non solo in quel reparto.
Il club bergamasco, infatti, avrebbe chiesto informazioni anche su Ghilardi, difensore della Roma arrivato in estate dal Verona. Sul fronte uscite, invece, resta in bilico la posizione di Daniel Maldini: anche con Palladino, così come in precedenza con Juric, l’attaccante continua a trovare pochissimo spazio.
