Calciomercato Lazio, Vranckx per il futuro: può essere un’occasione in estate

Calciomercato Lazio, spunta anche il nome del belga Vranckx per la prossima estate: può essere lui un’occasione

Come riferito da Tmw, per il calciomercato Lazio si fa anche il nome di Vranckx. Un passato in Italia con la maglia del Milan e un ritorno sfiorato alla Fiorentina, che lo aveva cercato l’estate scorsa.

Poi il belga è rimasto al Wolfsburg, con cui il contratto andrà in scadenza nell’estate del 2025. I tedeschi potrebbero quindi metterlo in vendita a prezzo di saldo nei prossimi mesi. Un’occasione che valutano dalle parti di Formello.