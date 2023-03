Calciomercato Lazio, attacco da rifondare: tre i nomi dalla Spagna

Calciomercato Lazio, non si escludono piste straniere per il ruolo di vice Immobile nella prossima stagione: sono tre i nomi dalla Spagna

Nonostante la preferenza di Sarri per il mercato italiano, Tare e la Lazio stanno scandagliando anche il mercato estero per cercare il profilo migliore da affiancare a Ciro Immobile nella prossima stagione.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il primo nome sulla lista è quello di Mariano Diaz, in scadenza di contratto con il Real Madrid. L’ostacolo è l’alto ingaggio percepito, 5 milioni di euro. Le alternative rispondono ai nomi di Enes Unal del Getafe, 35 gol in 95 partite, e di Rafa Mir, attaccante del Siviglia gestito da Jorge Mendes che in stagione sta avendo scarso minutaggio.