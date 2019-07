Calciomercato Lazio, interesse per Bonifazi: i dettagli – ESCLUSIVA

La Lazio sarebbe fortemente interessata a Bonifazi del Torino

Dopo gli ultimi arrivi in biancoceleste, il calciomercato della Lazio non si è certamente concluso. Dopo aver acquistato Denis Vavro dal Copenaghen, reintegrato Stefan Radu e aggregato Nicolò Armini in prima squadra, la società potrebbe rafforzare ancora di più il reparto difensivo con l’acquisto di un altro difensore di qualità e prospettiva. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, i capitolini sarebbero interessati a Kevin Bonifazi del Torino, giocatore reatino dalla ferma fede laziale. Il club di Urbano Cairo, però, sarebbe disponibile a cedere il classe ’96 solamente davanti ad un’offerta di circa 13-14 milioni di euro.