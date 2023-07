Calciomercato Lazio, la Juve si defila per Nandez? Ecco cosa filtra

Calciomercato Lazio, concorrente in meno per Nandez del Cagliari: la Juve si defila nella corsa al centrocampista dei sardi

Dopo le parole del suo procuratore che ha aperto ad una cessione sono tornate forti le voci di mercato intorno a Nahitan Nandez. Qualche giorno fa è circolato il nome della Juventus tra le pretendenti al centrocampista del Cagliari, visto che già a gennaio 2022 pareva tutto fatto per il suo trasferimento in bianconero salvo poi saltare a causa di un infortunio.

Al momento Nandez non rappresenta una prima scelta per Allegri che, sulla corsia di destra, avrebbe individuato in Castagne il primo nome per rinforzare la rosa. Lo riporta L’Unione Sarda. Il centrocampista è stato accostato anche al calciomercato Lazio.