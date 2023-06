Calciomercato Lazio, Sarri vuole Milik: c’è un solo ostacolo

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri ha scelto Arek Milik come vice Immobile: l’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio

Il prescelto di Maurizio Sarri come vice Immobile nel prossimo calciomercato Lazio è Arek Milik, centravanti del Marsiglia attualmente in prestito alla Juve.

I bianconeri entro sabato 10 giugno possono riscattarlo per 9 milioni di euro (7+2 di bonus) ma a 48 ore dalla deadline non arrivano segnali da Torino in questo senso. Lotito aspetterà dunque altri e due giorni e poi, come riferito dal Corriere dello Sport, entrerà in azione mettendo sul piatto i 9 milioni di euro pattuiti tra i bianconeri e il Marsiglia. Dal canto suo Milik ha già parlato con Sarri dando piena disponibilità al trasferimento a Formello ma c’è da superare lo scoglio ingaggio: per il patron sono troppi i 3.5 milioni di euro netti percepiti dall’ex Napoli.