Calciomercato
Calciomercato Lazio: torna d’attualità la pista Loftus‑Cheek, ecco gli ultimi sviluppi
Calciomercato Lazio, si riaccende l’interesse per Loftus‑Cheek: tutti i dettagli della trattativa. Le ultimissime
La Lazio è attiva sul mercato e, mentre la cessione di Taty Castellanos al West Ham appare sempre più vicina, la dirigenza biancoceleste lavora parallelamente anche sul fronte degli acquisti. Nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Ruben Loftus‑Cheek, profilo già valutato in passato per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri.
L’interesse dell’allenatore per il centrocampista del Milan non è una novità. Recentemente, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Sarri e il giocatore, con l’inglese che avrebbe manifestato apertura verso un possibile trasferimento nella Capitale. Un segnale che ha spinto la Lazio a riattivare i dialoghi.
Come riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra le parti sono ripresi proprio nelle ultime ore, con il club biancoceleste intenzionato a valutare concretamente un affondo. Dal canto suo, il Milan non considera Loftus‑Cheek un elemento incedibile, condizione che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa futura.
LEGGI ANCHE – Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri
News
Lazio, intreccio di mercato con il Torino: Belahyane proposto come pedina di scambio per Ilic. Ecco cosa filtra
Lazio: Belahyane può diventare la chiave per arrivare a Ilic. Tutti i dettagli sul possibile scambio con il Torino Dopo...
Lazio, clamoroso scenario! Marcos Antonio pronto a tornare a Formello? Ecco cosa può succedere, tutti i dettagli
Lazio, scenario clamoroso all’orizzonte: Marcos Antonio può davvero tornare a Formello. Ecco cosa sta succedendo e i dettagli Marcos Antonio...
Calciomercato Lazio: torna d’attualità la pista Loftus‑Cheek, ecco gli ultimi sviluppi
Calciomercato Lazio, si riaccende l’interesse per Loftus‑Cheek: tutti i dettagli della trattativa. Le ultimissime La Lazio è attiva sul mercato...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.