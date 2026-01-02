Calciomercato Lazio: torna d’attualità la pista Loftus‑Cheek, ecco gli ultimi sviluppi

Calciomercato Lazio, si riaccende l’interesse per Loftus‑Cheek: tutti i dettagli della trattativa. Le ultimissime

La Lazio è attiva sul mercato e, mentre la cessione di Taty Castellanos al West Ham appare sempre più vicina, la dirigenza biancoceleste lavora parallelamente anche sul fronte degli acquisti. Nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Ruben Loftus‑Cheek, profilo già valutato in passato per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri.

L’interesse dell’allenatore per il centrocampista del Milan non è una novità. Recentemente, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Sarri e il giocatore, con l’inglese che avrebbe manifestato apertura verso un possibile trasferimento nella Capitale. Un segnale che ha spinto la Lazio a riattivare i dialoghi.

Come riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra le parti sono ripresi proprio nelle ultime ore, con il club biancoceleste intenzionato a valutare concretamente un affondo. Dal canto suo, il Milan non considera Loftus‑Cheek un elemento incedibile, condizione che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa futura.

LEGGI ANCHE – Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri

