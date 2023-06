Calciomercato Lazio, intreccio con l’Inter: sul tavolo un giovane terzino

Calciomercato Lazio, possibile intreccio con l’Inter legato ad Acerbi e Lazzari: i biancocelesti vorrebbero il giovane Zanotti

Potrebbero intrecciarsi non solo per la vicenda legata al riscatto di Acerbi i destini del calciomercato Lazio e del calciomercato Inter.

Come riferisce Il Messaggero infatti, se i nerazzurri torneranno alla carica per Lazzari il club biancoceleste è pronto a chiedere in cambio non solo il centrocampista Fabbian ma anche il terzino destro Zanotti, vero e proprio pupillo di Sarri.