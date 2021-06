Calciomercato Lazio, interesse del Besiktas per Patric. I dettagli

Calciomercato Lazio, i media turchi lanciano la notizia di un interesse del Besiktas per il difensore biancoceleste Patric

Il reparto della Lazio apparso più in difficoltà nel corso della stagione 20/21 è stato senza dubbio la difesa. La retroguardia dell’ormai ex tecnico Simone Inzaghi non ha mai convinto del tutto, causa infortuni e rincalzi non all’altezza.

Uno di questi è stato Patric, spesso in affanno e beccato dai tifosi sui social. In attesa che Sarri arrivi a Formello e cominci a guidare i biancocelesti, i media turchi rilanciano la notizia di un interesse da parte del Besiktas per il difensore spagnolo. Il club avrebbe chiesto 4 milioni.