Calciomercato Lazio, Sarri lo vorrebbe: c’è la concorrenza della Juve

Calciomercato Lazio, a Sarri piace Acuna, esterno argentino del Siviglia: su di lui forte concorrenza della Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Acuna, esterno argentino che, dopo il Mondiale, ha da poco vinto anche l’Europa League, venendo inserito nella top 11 del torneo in cui ha prevalso ancora una volta il Siviglia.

Un’opportunità per i bianconeri, mentre per il Torino sarebbe un vero e proprio obiettivo da regalare al tecnico Ivan Juric per l’anno prossimo. Sullo sfondo sempre Milan (che comunque ha altri obiettivi primari) e Lazio.