Calciomercato Lazio: quel giocatore sogna il ritorno in Serie A, ma il mercato resta bloccato...

Calciomercato Lazio: quel giocatore ex Napoli sogna il ritorno in Serie A, ma il mercato resta bloccato e l’affare…

Lorenzo Insigne, 32 anni, ex capitano e bandiera del Napoli con cui ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa, non ha ancora perso la speranza di ritrovare Maurizio Sarri, il tecnico che lo ha valorizzato durante gli anni d’oro in azzurro. Dopo la parentesi in MLS con il Toronto FC, l’attaccante napoletano è attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova avventura.

Il suo nome è stato accostato alla Lazio già a inizio mercato estivo: una destinazione gradita sia per il ritorno in Serie A, sia per la possibilità di lavorare nuovamente con Sarri, oggi alla guida della squadra biancoceleste. Tuttavia, l’ipotesi si è raffreddata dopo le parole del direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha dichiarato: «Più suggestione che altro. Abbiamo riconfermato Pedro, un leader dentro e fuori dal campo, e vogliamo puntare su giovani prospetti, non su trentenni».

Nonostante ciò, Insigne non sembra intenzionato ad arrendersi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo agente avrebbe avuto un contatto diretto con il presidente Claudio Lotito. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’ex Napoli troverà un accordo con un club o resterà tra i parametri zero, in attesa magari di una chiamata da Roma nel mercato di gennaio.

La situazione di mercato della Lazio

Il club capitolino si trova attualmente con il mercato in entrata bloccato a causa dei vincoli legati all’indicatore sul costo del lavoro allargato. La Lazio potrà acquistare liberamente solo a gennaio, a meno che Lotito non riesca entro settembre a ridurre i costi e incrementare i ricavi, rientrando così nei parametri richiesti.

Al momento, eventuali operazioni in entrata possono concretizzarsi solo a fronte di cessioni di pari valore. Inoltre, la rosa presenta già due esuberi tra gli over 30: uno è il difensore Samuel Gigot, l’altro potrebbe essere individuato tra Toma Basic e Patric.

Per fare spazio a Insigne, dunque, sarebbe necessaria una cessione o un ulteriore taglio. La suggestione di rivedere il fantasista napoletano sotto la guida di Sarri resta viva, ma il futuro dipenderà dalle mosse di mercato e dalla capacità della Lazio di sbloccare la propria situazione economica.