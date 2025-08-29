Calciomercato Lazio: Lorenzo Insigne resta in attesa, sogno biancoceleste ancora vivo. Le ultime

Calciomercato Lazio: Insigne resta in attesa, sogno biancoceleste ancora vivo. Le ultimissime sui biancocelesti

La pista che porta a Lorenzo Insigne, talentuoso attaccante classe 1991 ed ex capitano del Napoli, non è ancora chiusa. Dopo l’esperienza in Major League Soccer con il Toronto FC, conclusasi a fine stagione scorsa, il fantasista di Frattamaggiore si trova attualmente svincolato e in cerca di una nuova avventura.

Secondo indiscrezioni raccolte da Formello, il club biancoceleste sta monitorando la situazione, in attesa dello sblocco del mercato per i calciatori senza contratto. Insigne, che con il Napoli ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa, ha già ricevuto manifestazioni d’interesse da parte di alcune società italiane, tra cui l’Udinese, ma al momento non ha aperto a queste ipotesi.

La priorità dell’attaccante resta chiara: indossare la maglia della Lazio e tornare a lavorare con Maurizio Sarri, allenatore toscano che lo aveva già valorizzato ai tempi d’oro in azzurro. Sarri, tecnico conosciuto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha sempre avuto un rapporto speciale con il numero 10, esaltandone le doti di dribbling e finalizzazione.

Nei giorni scorsi, a Cortina d’Ampezzo, si è tenuto un incontro tra l’agente di Insigne e Claudio Lotito, presidente della Lazio. L’obiettivo: valutare i margini di manovra dell’operazione e capire se, tra settembre e ottobre, il club potrà intervenire almeno sul mercato degli svincolati.

Qualora la trattativa non dovesse concretizzarsi in tempi brevi, ogni discorso verrebbe rinviato alla sessione invernale di calciomercato a gennaio. A quel punto, la palla passerebbe di nuovo a Insigne, che dovrà decidere se attendere ancora l’offerta della Lazio o valutare altre destinazioni.

La situazione resta fluida, ma una cosa è certa: il legame professionale e umano tra Insigne e Sarri rappresenta una forte motivazione per l’attaccante, che sogna di tornare protagonista in Serie A e di giocare di nuovo sotto le luci dell’Olimpico.