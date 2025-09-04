Calciomercato Lazio: quando può arrivare Insigne e a quali condizioni. Il club bianconcelte aspetta lo sblocco delle operazioni in entrata

L’inverno potrebbe segnare un clamoroso ritorno in Serie A per Lorenzo Insigne. Dopo la sua avventura oltreoceano, l’attaccante napoletano è nel mirino del calciomercato Lazio, dove ritroverebbe l’allenatore che più di chiunque altro ha saputo esaltare il suo talento: Maurizio Sarri. Un’ipotesi suggestiva che, come spiega Il Messaggero, è legata a doppio filo alle vicende extra-campo del club biancoceleste.

La fattibilità dell’operazione dipende interamente dalla decisione di una nuova commissione indipendente riguardo al blocco del mercato imposto alla Lazio. Esistono due scenari possibili. Il primo, e più ottimistico, prevede uno sblocco totale entro la fine di novembre; in questo caso, la società potrebbe tesserare Insigne già a dicembre, anticipando la concorrenza e integrandolo subito nel gruppo. Il secondo scenario, più cauto, contempla un via libera solo parziale. Se così fosse, la Lazio dovrebbe attendere l’apertura ufficiale della sessione invernale, il 2 gennaio, e, soprattutto, dovrebbe prima liberare uno slot nella rosa attraverso la cessione di un giocatore con un ingaggio equivalente.

Nel frattempo, per il 34enne si è definitivamente chiusa l’unica altra pista concreta emersa in estate. Il Parma, infatti, si è ufficialmente tirato indietro. Il nuovo amministratore delegato del club ducale, Cherubini, ha spento ogni voce, dichiarando senza mezzi termini che “l’attacco è a posto così”, chiudendo di fatto le porte a un possibile trasferimento in Emilia.

Di conseguenza, l’ipotesi di un riabbraccio con Sarri alla Lazio diventa sempre più concreta, a patto che le questioni burocratiche si risolvano favorevolmente. Per Insigne si tratterebbe di un ritorno in un campionato che conosce alla perfezione, sotto la guida di un tecnico che sa esattamente come sfruttare le sue caratteristiche. I tifosi della Lazio e gli appassionati di calcio restano in attesa: il sogno di rivedere “Lorenzo Il Magnifico” in Italia è ora nelle mani della burocrazia.