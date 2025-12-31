Calciomercato Lazio, Fabiani ha incontrato quella squadra per sondare due calciatori: le ultime sulla trattativa

Calciomercato Lazio, Fabiani ha incontrato il Genoa per approfondire i nomi di Martin e Venturino. Ma si è parlato anche di Mandas

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo e si intreccia in modo sempre più stretto con quello del Genoa. I contatti tra i due club sono frequenti e articolati, segno di una strategia che coinvolge più ruoli e più profili. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella mattinata di lunedì il direttore sportivo rossoblù Diego Lopez ha incontrato il suo omologo biancoceleste Angelo Fabiani in un albergo di Roma, dando vita a un confronto lungo e approfondito.

Al centro del dialogo c’è stato soprattutto il tema dei portieri. Il nome di Christos Mandas è tornato di attualità per il Genoa, che valuta il profilo del greco nel caso in cui dovesse sfumare l’obiettivo Perin. Sullo sfondo resta vigile anche la Juventus, interessata a monitorare la situazione. Per la Lazio, Mandas rappresenta una pedina importante del presente e del futuro, motivo per cui ogni discorso viene affrontato con grande cautela nell’ambito del calciomercato della Lazio.

Ma l’asse Roma-Genova non si limita alla porta. La Lazio, infatti, ha manifestato interesse anche per altri due giocatori del Genoa: Martin e Venturino. Il primo è un nome che da tempo figura nella lista dei biancocelesti. In scadenza di contratto a giugno, Martin potrebbe trasformarsi in una vera occasione, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Nuno Tavares. Un’operazione in linea con la politica di sostenibilità che caratterizza il calciomercato della Lazio.

Diverso il discorso per Venturino, esterno offensivo classe 2006. Si tratta di un profilo molto giovane, ma già seguito con attenzione dagli osservatori di Formello. La Lazio guarda al futuro e valuta investimenti mirati su talenti emergenti, capaci di crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico.

Infine, c’è un altro nome che stuzzica l’interesse del presidente Lotito e del ds Fabiani: Valentin Carboni. Il talento argentino, attualmente al Genoa, rientrerà all’Inter dal prestito nel mese di gennaio, ma difficilmente resterà in nerazzurro. L’idea di un nuovo prestito è concreta e la Lazio sta riflettendo sulla possibilità di inserirsi nella corsa.

Il calciomercato della Lazio si muove quindi su più tavoli, tra presente e prospettiva, con l’obiettivo di costruire una rosa equilibrata e competitiva. L’asse con il Genoa potrebbe diventare uno dei più caldi delle prossime settimane.