Calciomercato Lazio a rischio inceppamento: se non succede questo… Molto dipende dalla cessione di un giocatore

Come scrive il Corriere dello Sport prima di fare bene i conti del calciomercato Lazio è necessaria la cessione di Fares.

Dopo una lunga riabilitazione si era fermato a inizio dicembre per una contrattura, c’erano stati contatti con la Salernitana, comprendevano anche il nome del centravanti Bonazzoli per la Lazio, rimasto nei radar. La doppia trattativa s’è bloccata e non sembra destinata a riaprirsi. Se Fares non partirà, e se Lotito non immetterà nuovo denaro, il mercato della Lazio rimarrà inceppato.