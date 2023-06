Calciomercato Lazio, Impallomeni: «Frattesi? Bravo come pochi, Berardi? Sarebbe un ottimo colpo» Le parole dell’opinionista

Intervenuto a TMWRadio, Stefano Impallomeni ha fatto il punto su alcuni giocatori accostati alla Lazio in questo mercato.

FRATTESI- Mi è piaciuto molto. Avevo delle perplessità, invece ha avuto un’evoluzione e una costanza importante. Aveva smania di cambiare, invece gli ha fatto bene questo anno al Sassuolo. Ha caratteristiche che pochi anno in Italia in quel ruolo. Tutti dicono Inter, ma occhio alla Roma

SAVIC JUVE- Serve uno col piede delicato, un tecnico. Comunque sono due giocatori diversi, alla Juventus serve un giocatore dinamico, più movimento in mezzo al campo. Milinkovic ha bisogno delle sue pause, è pigro ma veloce di testa, ma deve avere i suoi spazi. Rabiot è più continuo. Per Allegri meglio Rabiot. Per me ripartirà dal 3-5-2

BERARDI- Berardi, sarebbe un gran colpo