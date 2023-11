Calciomercato Lazio, Immobile si è sentito tradito da quell’ultima mossa. Non se l’aspettava. I dettagli sulla vicenda

Nonostante i gol, il rapporto tra Ciro Immobile e Lazio, sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno, con il capitano che mai è stato cosi vicino a salutare la Capitale.

C’è una motivazione dietro ai malumori del bomber, come riportato da Il Messaggero, ovvero il pensiero in casa biancoceleste di pensare già al suo sostituto. Lo scouting ha chiesto informazioni per Picchioni del Boca Juniors, che potrebbe prendere il suo posto. Ciro attende, e chissà se non possa rispondere si alle offerte arabe.