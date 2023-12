Immobile-Lazio, le idee sono chiare per il futuro: legame indissolubile col club biancoceleste. Le sirene dell’Arabia non fanno paura

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio e Ciro Immobile hanno deciso il proprio futuro.

Nessun addio non solo per un contratto in essere fino al 30 giugno del 2026 ma anche per convinzione tecnica. Le sirene dell’Arabia Saudita non fanno paura.