Immobile d’Arabia, Ciro ci pensa. Lotito aspetta la decisione della punta

Calciomercato Lazio, Ciro Immobile è sempre più tentato dal trasferimento in Arabia Saudita: Lotito aspetta la decisione della punta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quelli in corso sono giorni di profonda riflessione per Ciro Immobile, protagonista in uscita del calciomercato Lazio.

Al calciatore è arrivata un’offerta monstre dall’Arabia Saudita: 60 milioni di euro complessivi per tre anni più un ulteriore bonus di 3 milioni alla firma. Da una parte il cuore, dall’altra la svolta professionale e soprattutto economica. Lotito, che ha già rifiutato una prima offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro, aspetta la decisione della punta: se Immobile gli chiederà di essere ceduto servirà una cifra simile a quella per Milinkovic per dare il via libera.