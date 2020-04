Calciomercato Lazio, anche il Siviglia su Milik: il Napoli vuole Immobile

Calciomercato Lazio, oltre al Milan, anche il Siviglia si inserisce nella corsa ad Arek Milik. Il Napoli punta con forza Immobile

Più si avvicina l’estate e più il calciomercato si incendia, entrando nel vivo. Negli ultimi anni, la Lazio ha deciso di non vendere i propri gioielli per cercare di costruire un progetto basato sulla solidità e sulla continuità. Proprio per questo motivo non spaventano le sirene che giungono dalla Spagna.

Infatti, secondo Mundo Deportivo, il Napoli qualora vendesse Arek Milik, richiesto da Siviglia e Milan, punterebbe con forza e decisione Ciro Immobile. L’attaccante di Torre Annunziata sarebbe il profilo giusto individuato da De Laurentiis come sostituto del polacco. Tuttavia, come già detto in precedenza, la Lazio non ha nessuna intenzione di vendere i giocatori migliori. Sarà dunque molto complicato riuscire a strappare il bomber campano a Lotito.